侍J・隅田が韓国戦で勝利投手となった野球日本代表「侍ジャパン」は16日、台湾・台北ドームで「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」グループBで韓国に6-3で勝利した。5回から2番手で登板した隅田知一郎投手（西武）は、3回1失点の内容も味方打線の逆転を呼び込む力投で勝利投手となった。韓国打線を抑えたチェンジアップには「すごいね」「至高の1球」といった声があがっている。隅田は2-2の5回から登板。立ち上がりに