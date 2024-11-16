女優の土屋太鳳（29）が15日、TBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）に出演。超有名料理家との知られざる関係を明かす場面があった。番組中盤、MCのKis―My―Ft2の藤ヶ谷太輔から「ある方からプレゼントが…」と紙袋を渡された土屋は「はるみさんですか？あ〜料理グッズです」と大喜び。はるみさんとは料理家の栗原はるみさん。土屋は栗原さんとの関係を聞かれ、「食べに行かせていただいたり、きょうだいで。きょうだいで行っ