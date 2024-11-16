◆第４１回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月１７日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月１６日、京都競馬場昨秋のエリザベス女王杯・Ｇ１を含め６戦４勝２着２回と、今回のメンバーで唯一、連対率１０割を誇るブレイディヴェーグ（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）。１２時２９分に決戦の地に到着した。担当の土岐助手は「（馬運車の中でも）いつも通りで、到着後も乾草を食べて落ち着いています。前日輸送は新