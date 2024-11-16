JR九州など5社はこのほど、同社管内で実施しているクレジットカードなどの「タッチ決済」を利用した鉄道利用の実証実験について、11月20日より対象駅を拡大し、7大国際ブランドに対応すると発表しました。2024年11月16日現在、JR九州管内でタッチ決済を導入しているのは、鹿児島本線（門司港〜久留米間、49駅）、香椎線（海ノ中道駅、1駅）、指宿枕崎線（鹿児島中央〜指宿間、18駅）です。利用できるカードブランドはVisa、JCB、Am