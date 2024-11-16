[11.16 J1第29節](ヤマハ)※14:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 1 川島永嗣DF 4 松原后DF 6 伊藤槙人DF 14 松本昌也DF 36 リカルド・グラッサDF 50 植村洋斗MF 16 レオ・ゴメスMF 23 ジョルディ・クルークスMF 25 中村駿MF 55 渡邉りょうFW 11 ジャーメイン良控えGK 21 三浦龍輝DF 18 高畑奎汰DF 26 西久保駿介MF 10 山田大記MF 13 藤川虎太朗MF 37 平川怜FW 99 マテウス・ペイショット監督横内昭展[