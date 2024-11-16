[11.16 J3第37節](長良川)※15:00開始主審:友政利貴<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 50 後藤大輝DF 4 甲斐健太郎DF 29 野澤陸DF 39 遠藤元一MF 6 北龍磨MF 8 荒木大吾MF 16 西谷亮MF 19 松本歩夢MF 22 文仁柱MF 23 萩野滉大FW 11 藤岡浩介控えGK 41 中山開帆DF 5 石田崚真DF 37 寺阪尚悟MF 14 生地慶充MF 21 青木拓矢FW 24 粟飯原尚平FW 27 横山智也監督天野賢一[大宮アルディージャ]先発GK 1 笠原昂史DF 5 浦上仁騎DF 26 濱田