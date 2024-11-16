◇第103回全国高校サッカー選手権東京都Aブロック予選決勝帝京2―1国学院久我山（2024年11月16日駒沢陸上競技場）サッカーの全国高校選手権の都道府県予選決勝が16日に各地で行われ、東京都A予選は帝京が逆転で国学院久我山を下し、15大会ぶり35回目のの全国切符を手にした。前半18分に失点したが、同34分にFW森田晃（3年）が同点ゴール。DFラインの背後に抜け出すと、飛び出してきたGKをかわしてロングシュートを流