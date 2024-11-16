うどんチェーンの国内店舗数と売上高外食大手すかいらーくホールディングス傘下の資さんうどんが12月に千葉県八千代市で出店し、初めて関東に進出する。九州中心だった店舗網を全国に広げる戦略は、すかいらーくの買収で加速。知名度向上の足掛かりを築き、市場を先行する丸亀製麺と、はなまるうどんの2強を追う。資さんうどんは北九州市で1976年に創業した。口当たりの柔らかい麺と甘みのあるだしが人気で「ソウルフード」と