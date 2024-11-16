◆石川県高校野球１年生大会▽決勝小松大谷８−０日本航空石川＝７回コールド＝（１６日・金沢市民）石川県高校野球１年生大会の決勝が行われ、小松大谷が８−０の７回コールドで日本航空石川に快勝し、初優勝を飾った。左腕・坂根青空と、右腕・高橋大樹の継投リレーで７回を２安打、無失点に抑えると、攻撃では５回に４得点、６回に３得点を挙げるなど、一方的な展開となった。３安打、２打点と活躍した６番・宮下諒大捕手