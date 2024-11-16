中国の宇宙貨物船「天舟８号」、ステーションとのドッキングに成功16日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された「天舟8号」と宇宙ステーションのドッキングのイメージ画像。（北京＝新華社配信/韓啓揚）【新華社北京11月16日】中国の宇宙貨物船「天舟8号」は16日午前2時32分（日本時間同3時32分）、宇宙ステーションのコアモジュール「天和」の後方ポートとのドッキングに成功した。この後、「神舟19号」の乗組員が