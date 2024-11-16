米国が韓国を為替「監視リスト（ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｌｉｓｔ）」に指定した。為替市場に介入する可能性がある要注意対象に含めたということだ。トランプ政権２期目に向けて解決するべき経済政策方程式の難度がさらに高まった。米財務省は１４日（現地時間）に議会に報告した半期報告書「主要貿易対象国のマクロ経済および通貨政策」で韓国を「監視リスト」に入れた。中国・日本・シンガポール・台湾・ベトナム・ドイツなど７カ