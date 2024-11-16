11月17日に投開票を迎える、兵庫県知事選。前知事である斎藤元彦氏（47）の失職に伴う今回の選挙戦は、稀に見る大激戦となっている。【画像】SNSを中心に支持が広がる斎藤氏の街頭演説を見る街頭演説には聴衆が殺到稲村氏が圧倒的に優位というのが下馬評だったが…「斎藤氏の失職は、パワハラや阪神・オリックス優勝パレードに関する補助金キックバック疑惑などが内部告発され、県議会から全会一致で不信任決議を突き付けられた