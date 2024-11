「PAS With」ヤマハ発動機は、毎日の買い物や通勤など幅広いシーンに対応する電動アシスト自転車の「PAS With(パス ウィズ)」「PAS With DX(パス ウィズ デラックス)」の来年モデルを、12月20日に発売する。「PAS With DX」「PAS With シリーズ」は、登坂時などの高回転ペダリング時でものびやかで快適な乗り心地(アシストフィーリング)と状況に合わせて全自動でアシスト力を制御する「スマートパワーモード」などの快適機能