「年収103万円の壁」の見直しをめぐり、“旗振り役”の国民民主党・玉木代表の発言が波紋を広げています。総務省が全国知事会などに対し、見直しに反対するよう“根回し”しているという指摘ですが、やり玉にあがった村上総務大臣は否定しています。【写真を見る】「私は（工作が）あったと思う」国民民主・榛葉幹事長玉木氏「総務省が工作」大臣は否定年収「103万円の壁」の見直しをめぐって“旗振り役”の玉木氏の発言が波紋を広