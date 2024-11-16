１１月１６日の東京６Ｒ（２歳１勝クラス、芝１４００メートル＝１０頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したエンブロイダリー（牝、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が勝利。単勝１・７倍の１番人気に応えた。勝ちタイムは１分２２秒７（良）。スタートはやや後手に回ったが、スローペースを見越したルメール騎手は３コーナー手前から徐々に進出。一瞬かかるそぶりを見せたがすぐに落ち着きを取り戻し、４番手