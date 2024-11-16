１１月１６日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）はヒルノハンブルク（牡２歳、栗東・武英智厩舎、父ナダル）が、センスあふれる好内容でデビュー勝ちを飾った。武英調教師は「将来的にうちの厩舎の看板馬になれそう」と大きな期待を寄せた。勝ち時計は１分５４秒６（良）。発馬を決め、道中は折り合いもスムーズに好位を追走。直線もひるむことなく馬群を割って内から鋭く抜け出した。「能力の高さを