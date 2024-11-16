女優の広末涼子（44）が16日、インスタグラムを更新。自身の「七五三」の写真を公開した。広末は12月開催予定のワンマンライブ「Best Day Ever」の成功祈願に神社を参拝したことを報告し、「努力はする！けど、神頼みもする」と記した。続けて「七五三の晴れ姿の子どもたちと、その姿に目を細めるご家族の風景に幸せな気持ちになりましたみんなの健やかな成長を願っています」とつづった。さらに「私の七五三の時の写真