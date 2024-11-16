嵐の相葉雅紀（41）と声優の大塚明夫（64）が16日、都内で行われた映画『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』（29日公開）の完成披露試写会に出席した。【写真】完成披露試写会に参加した相葉雅紀、大塚明夫会場を見わたした相葉は「モルカーの世界に関われてものすごく光栄な気持ちです」と感謝。今作では、メニメニアイズカンパニーのCEOの声を務める相葉は「僕の小学校のころの夢が社長になることなので、モルカーの