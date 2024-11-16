１６日のカンテレ「ドっとコネクト」では、「１０３万の壁」改正など収入増加策を訴えている国民民主党の玉木雄一郎代表がテレビ番組で、総務省が全国の地方首長に対し「（減税策に反対するよう）工作している」と発言したことを取り上げた。玉木氏は「村上大臣から知事会長などに連絡し、発言要領まで作っているのはいかがなものか」と発言。「ドっとコネクト」では、全国知事会会長の村井嘉浩宮城県知事が「大臣や総務省から