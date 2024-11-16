十島村の諏訪之瀬島で午前11時半まえに爆発＝爆発的噴火が起き、その後も連続噴火が続いています。噴煙は最高火口から1100メートルの高さまで上っています。 16日午前11時27分に諏訪之瀬島で爆発が起きました。噴火はその後も継続しており連続噴火の状況です。噴煙の高さは火口から最高で1100メートルの高さまで上っています。 諏訪之瀬島では火山性地震がおととい14日に27回、きのう15日に14回、16日は午後1時まで