ＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）が１６日に放送され、お買い物のロケに参加した俳優の姿にネットは驚きに包まれた。人気コーナー「お買い物の達人」に８年ぶりに登場した、ロン毛の俳優。胸まである黒髪に、アゴひげ、サングラスと強烈なビジュアルで…。ネットは「野村周平雰囲気変わりすぎて」「ブランチに野村周平出てんだけど雰囲気変わりすぎてて一瞬誰だかわかんなかったｗ」「ロン毛と髭だと誰かわからな