G大阪は23日の天皇杯決勝（国立）のパブリックビューイング（PV）をパナソニックスタジアム吹田（パナスタ）で行うことを16日、発表した。入場は無料。スタジアム内の2面の大型ビジョンで神戸との決勝戦を放送する。G大阪は2015年シーズン以来、9年ぶりの天皇杯優勝を目指しており「国立まで行けない」「パナスタで応援したい」というサポーターの声に応えたとしている。