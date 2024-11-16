公明党の斉藤鉄夫代表は16日、広島市の原爆死没者慰霊碑に献花した。広島市の平和公園を訪れた斉藤氏は、原爆死没者慰霊碑の前で一礼し、献花台に花束を捧げた。斉藤氏は、衆院・広島3区選出で、9日に公明党の臨時党大会で代表に就任した。