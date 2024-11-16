7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのJUNONが16日、都内で行われたグループのライブドキュメンタリー映画第2弾となる『BE:the ONE -MEANT TO BE-』（公開中）の公開記念舞台あいさつに出席した。本作は、BE:FIRSTがデビューしてから850日目を迎えた日に東京ドームで行われた「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream − Masterplan”」の1日目を中心に、彼らのドーム公演当日までの日々をSOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI