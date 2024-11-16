衝動的行動!?初めてのお花見に感動した北欧女子のしたこと念願だった初めてのお花見。北欧女子が感激した日本の桜／北欧女子オーサが見つけた日本の不思議5（1）日本で活動するスウェーデン人漫画家のオーサ・イェークストロムさん。子ども時代に日本のアニメに触れ、念願の初来日は2003年。その後日本語学校に通うための長期滞在などを経て、2011年に日本への移住を果たしました。外国人であるオーサさんの率直な視点からは、日本