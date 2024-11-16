エビカツは、プリッとしたえびとサクサクの衣が魅力。わたしの中ではちょっと高級品なんですよね。手作りは敷居が高いけれど、料理研究家のゆかりさんが伝授する裏ワザで、手軽に材料節約できるとか。その秘訣は、はんぺんをかさ増しに使うこと。少量のえびでも満足度MAXのエビカツが作れそう♡今夜はちょっぴり豪華にエビカツで決まりだ！ 【シン・ナゲット】生パン×はんぺん使いでザックザクッのふんわり♡魅惑の