16日午後1時前、広島市佐伯区の五日市南小学校で「コンロか炭火が爆発した」と消防に通報がありました。消防によると児童を含む9人がケガをしているということです。小学校ではPTAによる祭りが開かれており、参加者によると、焼き鳥を調理していたカセットコンロが爆発したということです。【11月16日午後1時50分】