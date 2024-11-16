【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■イ・ムジンとのデュエットでBIGBANGの「花道」も歌唱！ BABYMONSTERのアヒョン（AHYEON）が圧倒的な歌唱力で、グローバル音楽ファンの心をしっかりと盗んだ。 BABYMONSTERのアヒョンは、11月15日に公開されたYouTubeのKBS K-popチャンネルのウェブバラエティ『リムジンサービス』に出演。BABYMONSTERが初のフルアルバム『DRIP』のプロモーション活動で音楽番組など