日の光に照らされる明治神宮の鳥居/Sebastian Kahnert/picture-alliance/dpa/AP via CNN Newsource（ＣＮＮ）東京・明治神宮の鳥居に文字を彫ったとして、６５歳の米国人旅行者が逮捕された。スティーブ・リー・ヘイズ容疑者は１３日、器物損壊の疑いで逮捕された。警視庁がＣＮＮに明らかにした。警察によると同容疑者は１２日、明治神宮敷地内にある木造の鳥居の柱に「爪でアルファベットを刻んだ」という。ＮＨＫの報道によれば