タレント飯島直子（56）が15日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演し、好きだった男性のしぐさを告白した。飲みながらトークを展開する番組で、ビール・レモンサワー4杯を飲んだ飯島は「昔女性が『男性のしぐさでカッコイイしぐさ』っていう…昭和の時代だったんですけど」と若いころの恋愛トークの話題を振り返りながら「例えば車を運転して、バックをする時、バックミラーと（見ながら）窓を開け