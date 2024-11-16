海外では定番…食事やドリンク、施設などの利用料金が込みの旅館＆ホテル日本ではあまり馴染みがないかもしれないが、欧米など海外のリゾート地ではよく知られている「オールインクルーシブ」の宿泊施設。今年に入り、日本でも人気の温泉地やビーチリゾートなどで、オールインクルーシブの宿泊プランが次々と登場している。オールインクルーシブは、英語で「All Inclusive」で、すべて含まれるという意味。簡単に言うと、宿泊代金