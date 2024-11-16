習近平主席、石破茂首相と会談15日、石破茂首相（左）と握手を交わす習近平主席。（リマ＝新華社記者/黄敬文）【新華社リマ11月15日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は15日午後、ペルーの首都リマで開かれた第31回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議への出席に合わせ、石破茂首相と会談した。習近平主席、石破茂首相と会談15日、石破茂首相と会談する習近平主席。（リマ＝新華社記者/翟健嵐）