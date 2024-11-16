キュウタは“仲田ロード”で、はい上がる―。４日に戦力外通告を受けたソフトバンクの風間球打（きゅうた）投手が１６日、福岡・筑後市内のファーム施設で契約更改交渉に臨み、育成選手として再契約した上で、現状維持の１０００万円でサインした。今後は同期入団の仲田慶介内野手を目標に、がむしゃらな練習量で支配下再昇格を目指すと誓った。「同期の仲田さんは誰よりも練習して今年、支配下登録になった」自身は２１年ド