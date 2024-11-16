パリ在住の元フジテレビ・中村江里子アナウンサーが日本時間１６日までに自身のＳＮＳを更新。同局時代の同期でフリーの近藤サトアナとの再会ショットを公開した。長女と帰国中だという中村アナは、インスタグラムで「またまた大笑い大盛り上がりの夜でした」と振り返り、近藤アナとの笑顔２ショットをアップ。あわせて、「同期のサト（近藤サトさん） や先輩後輩達いつものメンバーで集まると笑いっぱなしみんな声が