6人組グループ・SixTONESの田中樹が、あす17日放送の日本テレビ系『超無敵クラス』（毎週日曜後12：45）にスペシャルゲストとして出演する。MCを務める指原莉乃とともに人気企画「はじめての2ショットプリ」緊急参戦する。【番組カット】突撃インタビューを敢行するSixTONES・田中樹と女子高生たち今回は「放送150回記念！人気企画にMC参戦スペシャル！」と題し、「初めての2ショットプリ 〜第5弾〜」「最強鉄道トリオの鉄道