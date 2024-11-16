SUPER EIGHT大倉忠義（39）が、「鳥貴族」の創業者の家族だからこそ？の悩みを明かした。大倉の父である大倉忠司氏は、「鳥貴族」などの飲食チェーンを全国に展開する株式会社鳥貴族の創業者として知られる。大倉は15日、X（旧ツイッター）を更新。「焼鳥屋に行ったら、お店側が緊張するの何かか間違っている。焼いたことないのに」とちゃめっ気たっぷりにつづった。また、「父親があれなもんで、家族の外食は焼鳥以外だったもん