漫才コンビ「メッセンジャー」黒田有（くろだ・たもつ＝54）が、16日放送のMBSラジオ「それゆけ！メッセンジャー」内で第一子誕生を報告した。「先週、子どもできたんですよ。子どもが生まれたんです」と打ち明けると、アシスタントの武川智美アナウンサーは一瞬きょとんとした後「え？おめでとうございます！」と拍手で祝福した。「男の子？女の子？どっちですか？」と尋ねると、黒田は「（男女は）ほっといてください。武