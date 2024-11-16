北朝鮮の平壌は冷麺発祥の地の一つとされる。その平壌冷麺の味を広めようと、脱北女性と日本人の夫が開いた千葉市の料理店が人気となっている。平壌育ちの文蓮姫さん（３３）と勝又成さん（３５）は本場の味を届けたいと意気込む。千葉市稲毛区の「ソルヌン」は、３月の開店から半年以上たつ今も連日１００人ほどが訪れて行列もできる人気料理店だ。北朝鮮式参鶏湯（サムゲタン）や焼き肉も提供するが、多くの客の目当ては看板