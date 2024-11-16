【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■YOSHIKIの誕生日を祝して、豪華ゲストたちが続々登場！ 日本時間11月20日18時から、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で配信されるYOSHIKI CHANNELにて、『YOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL生放送』が行われる。 番組では、AI YOSHIKIがYOSHIKI CHANNELに初登場。世界初となるAIと本人による生放送での対談が実現する。また、YOSHIKI