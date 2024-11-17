【リマ時事】石破茂首相は１５日（日本時間１６日）、中国の習近平国家主席との初会談に臨んだ。「戦略的互恵関係」の推進で一致。首相は中国による日本産水産物の禁輸や日本人児童刺殺事件で前向きな対応を促したが、習氏から具体的な方策の説明はなかった。「大局的な観点から意見交換できた。首脳同士で会談する重要性を強く認識した」。首相はペルー・リマでの会談後、記者団にこう語った。首相が就任直後から習氏との会