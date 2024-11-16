16日の京都6R・2歳新馬（ダート1800メートル）はヒルノハンブルク（牡2＝武英）が制した。ヒルノハンブルクは父ナダル、母グリントオブライト（母の父ステイゴールド）の血統。騎乗した坂井は「調教通りの能力の高さを感じる走りでした。抜け出す時の脚も速かったです。気持ちが入りすぎるのは課題だけど、いい馬です」と話した。