結婚すると夫の予期せぬ態度に遭遇し、戸惑うこともあるかもしれません。今回は、夫婦間のトラブルの原因となりがちな男性の特性に焦点をあてていきます。短気で冷静さがない些細なことでイラ立ちやすく、感情のコントロールが苦手な男性は家庭に悪影響を及ぼします。常に怒りを爆発させることで、夫婦関係の崩壊を招く危険性があります。家族への共感力不足家族や子どもへの配慮がない男性は、適切なパートナーとは言えないでしょ