元乃木坂46の山崎怜奈（27）が、15日配信のABEMA「Abema Prime」（平日午後9時）に生出演し、近年、企業が相次いで起用終了を打ち出している「キャンペーンガール」について私見を語った。番組では、山口智子や藤原紀香らを輩出してきた大手化学企業、東レの「東レキャンペーンガール」起用について、一定の役割を果たしたとして年内で終了することを取り上げた。MCの山崎は冒頭「世代的になのか、キャンペーンガールとかキャンギ