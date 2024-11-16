将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２２）（名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖）に佐々木勇気八段（３０）が挑む第３７期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第４局が１６日午前９時過ぎ、大阪府茨木市の複合施設「おにクル」で再開された。佐々木八段が香を犠牲にして馬を作り、銀を中央に繰り出した局面で１日目を終えていた。立会人の久保利明九段（４９）が開いた、藤井竜王の封じ手は△