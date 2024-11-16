日本ハムは１６日、安西叶翔投手（２０）、北浦竜次投手（２４）とそれぞれ育成選手契約を締結したと発表した。背番号は安西が「１５４」、北浦が「１６３」に決まった。育成選手の加藤大和投手、浜田泰希内野手、藤田大清外野手と契約を更改した。安西は常葉大菊川高から２０２２年ドラフト４位で日本ハム入団。２年間で１軍登板はなく、今年６月に右肘手術を受けた。北浦は白鴎大足利から２０１７年ドラフト５位で入団。