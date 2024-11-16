上原博之調教師（６７）＝美浦＝は１１月１６日、東京３Ｒ・２歳未勝利（ダート１６００メートル＝１６頭立て）で管理するエンプレスフレーム（牝、父カリフォルニアクローム）が１着となり、現役２８人目となるＪＲＡ通算５００勝を達成した。９４年３月５日の中山１２Ｒ（メイスンボサツ）での初出走から７１３３戦目での到達。ＪＲＡ重賞は２９勝（うちＧ１・６勝）。上原博調教師は「馬主さんをはじめ、生産者、関係者、う