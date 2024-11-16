【バクー＝田中洋一郎】アゼルバイジャンで開催中の国連気候変動枠組み条約第２９回締約国会議（ＣＯＰ２９）について、国連の潘基文（パンギムン）・前事務総長や気候学者ら２２人が１５日、「現状のままでは、もはや気候変動問題を解決できない」と批判する文書を公表し、波紋を呼んでいる。温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」（２０１５年採択）は、世界の平均気温上昇幅を産業革命前と比べて１・５度以内に抑えることを