次期米政権の国防長官に指名されたピート・ヘグセス氏/John Lamparski/Getty Images/File（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領は１２日、退役軍人からＦＯＸニュースの司会者に転じたピート・ヘグセス氏を国防長官に起用すると発表した。それから４８時間以内に、トランプ氏の政権移行チームに対して、ヘグセス氏が絡む性的暴行についての申し立てが寄せられた。チームに寄せられた情報は、カリフォルニア州モントレーの警察が捜査対象