熊本県立装飾古墳館が10月20日、国内の装飾古墳の最新の数を発表した。全国で765基あり、都道府県別では熊本が212基。2位の福岡(81基)の2.6倍とダントツだ。なぜ、熊本にはこれほど多いのか？山鹿市鹿央町にある装飾古墳館を訪ねた。さまざまな品々が浮き彫りで描かれている大鼠蔵東麓1号墳の石棺=熊本県立装飾古墳館提供装飾古墳数の更新は2012年5月以来。古墳を管理する自治体などに調査票を送って、古墳の形や、装飾の色