１１月１６日の京都５Ｒ・２歳新馬戦（芝１４００メートル＝１３頭立て）は、田口貫太騎手が騎乗した単勝１０番人気のメイショウタマユラ（牝２歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父キンシャサノキセキ）が、中団から鋭い末脚を繰り出して差し切った。１馬身１／４差の２着は先に抜け出した６番人気デリュージョン（浜中俊騎手）。さらに３／４馬身差の３着は２番人気のシームルグ（鮫島克駿騎手）が入った。勝ち時計は１分２２秒８（良）